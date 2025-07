Une information qui vient donc complètement repenser la stratégie d'Intel et qui fait terriblement écho à celle de septembre dernier quand, déjà, Intel changeait son fusil d'épaule et annonçait l'annulation pure et simple du procédé de gravure Intel 20A pour se focaliser sur le 18A, plus moderne et plus rentable.

Le coup de tonerre du jour n'est peut-être pas du même niveau, mais il va malgré tout résonner très fort au sein du groupe américain : selon nos confrères donc, Intel aurait décidé de se réserver le procédé de gravure 18A et de ne plus le proposer à ses clients au travers de l'Intel Foundry !

Vous l'aurez compris, c'est un revirement complet de stratégie par rapport à tout ce que nous évoquions précédemment, mais un revirement qui s'explique par l'avance prise par TSMC, le concurrent taïwanais qui, déjà, a largement modifié les plans à long terme du troisième larron, Samsung.

La fin de la promotion de l'Intel 18A auprès de ses clients n'est évidemment pas un mouvement pris à la légère par Intel qui a investi des milliards dans la mise en place de ce procédé de gravure. Bien sûr, le groupe compte s'en servir pour la production de ses propres puces, Panther Lake.