En effet, dans la foulée de cette annonce de « nouveau venu », Intel a fait une seconde annonce perçue par beaucoup comme, de loin, la plus importante. À côté de ce P.-D.G. enfin désigné, Intel a franchi une nouvelle étape majeure sur le nœud de production 18A.

Il y a bientôt trois semaines, Intel indiquait que le procédé de gravure 18A était « prêt », mais la firme s'empressait d'ajouter « prêt pour les projets clients avec des sorties de bandes débutant au premier semestre 2025 ». Cette fois, il n'est plus question d'une vue de l'esprit et c'est le principal responsable d'Intel Foundry lui-même, Naga Chandrasekaran, qui prend la parole pour une formule pas forcément limpide : « l'aigle a atterri ».

Cet aigle, c'est le procédé Intel 18A et son atterrissage est là pour signifier que les premiers wafers du nouveau procédé d'Intel sont sortis des lignes de production de l'usine d'Intel en Arizona. Pourquoi parler d'aigle ? Il faut savoir que chez Intel, le Project Eagle est la mise en place des usines Fab 52 et Fab 62 situées en Arizona et leur adaptation au nœud 18A. Un projet pharaonique au coût estimé à plus de 20 milliards de dollars lancé par Pat Gelsinger.

Les Fab 52 et Fab 62 auront à leur charge la production en volume des premières puces en Intel 18A et l'annonce de Naga Chandrasekaran marque donc un jalon majeur pour le groupe. Pour la Fab 52, la production devrait débuter à grande échelle dès cette année, mais les choses sont encore assez floues – et Intel ne communique guère là-dessus – pour la Fab 62. Rappelons simplement, pour finir, que l'Intel 18A doit nettement servir pour les processeurs Panther Lake qu'Intel veut lancer avant fin-2025, mais qui ne seront pas disponibles en volume avant l'année prochaine.