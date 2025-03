Cet ancien P.-D.G. n'est autre que Craig Barrett, entré chez Intel en 1974 avant, lui aussi d'en gravir les échelons jusqu'à devenir P.-D.G., poste qu'il occupa de 1997 à 2005. Craig Barrette n'est d'abord pas tendre avec les personnes ayant occupé le poste entre lui et Pat Gelsinger estimant qu'ils avaient de « bonnes intentions », mais qu'il « s'agissait d'universitaires et bureaucrates qui n'étaient pas familiers avec le fonctionnement complexe de la gestion d'une entreprise de semi-conducteurs ».

Une entrée en matière pour rappeler le parcours d'ingénieur de Pat Gelsinger et son regret de le voir poussé vers la sortie. Craig Barrett estime que ce serait une erreur de scinder l'entreprise en deux. Il considère que si Intel – et en particulier Intel Foundry – était à ce point en difficulté ces dernières années, c'est parce qu'elle n'avait pas les armes pour lutter contre ses principaux concurrents, en tête desquels TSMC. Mais, justement, la concentration des efforts d'Intel sur le nœud 20A puis, finalement, le nœud 18A pourrait être la solution.

Craig Barrett considère qu'Intel serait ainsi en mesure d'offrir « un bon service client, des prix équitables, une capacité garantie et une séparation claire des concepteurs de puces de leurs clients fondeurs » en plus d'une technologie de pointe. On comprend alors son opposition à la scission du groupe. D'ailleurs, plutôt que de pousser Pat Gelsinger vers la sortie, il estime : « À mon avis, une bien meilleure décision serait de licencier le conseil d’administration d’Intel et de réembaucher Pat Gelsinger pour terminer le travail qu’il a accompli avec brio au cours des dernières années ». Au moins, les choses sont claires !