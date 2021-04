Pat Gelsinger, P.-D.G. d'Intel, démissionne de la direction de VMWare

Notons que du côté de VMWare, la situation évolue aussi. La firme, qui était détenue à hauteur de 81 % par Dell, va petit à petit prendre son indépendance. Dell a en effet annoncé la cession (pressentie) de sa participation. Cette transition aurait, comme l'indique Tom's Hardware, rendu la tâche compliquée à Pat Gelsinger s'il était resté au CA du groupe spécialisé en virtualisation d'architectures x86.

Notons que ce départ semble bien accueilli du côté de VMWare. « Nous lui sommes reconnaissants pour ses nombreuses années de service au sein du conseil d'administration et pour son mandat de P.-D.G. de VMware », a notamment déclaré le groupe, ajoutant que l'abandon de son siège était simplement relatif aux « exigences de son nouveau poste de P.-D.G. d'Intel ».

Très croyant (il suffit de parcourir son compte Twitter pour s'en convaincre), Pat Gelsinger joue aussi un rôle au sein de Transforming the Bay with Christ, une organisation confessionnelle. Il occupe aussi une place chez Gloo, entreprise de logiciels. Bien que ces organismes soient plus modestes que VMWare, on ignore si le nouveau patron d'Intel abandonnera ou non ses quelques occupations « annexes ».