Rachat d'ARM par NVIDIA : les régulateurs britanniques s'en mêlent

De son côté NVIDIA ne semble pas s'inquiéter outre mesure de cette annonce. Dans le cadre d'un entretien accordé plus tôt cette semaine à VentureBeat le CEO du groupe, Jensen Huang, a indiqué en filigrane s'attendre à quelques complications avec les régulateurs, mais assure être confiant dans le fait que le rachat soit définitivement validé en 2022.

« Je suis convaincu que les régulateurs verront la sagesse de cette transaction. Elle donnera un élan à l'innovation. Elle créera de nouvelles options pour le marché. Elle permettra à ARM de s'étendre sur des marchés que l'entreprise peine à atteindre par elle-même », a-t-il indiqué ce 17 avril, alors que le gouvernement britannique n'avait pas encore officiellement lancé son enquête.

Et d'ajouter : « Les régulateurs en verront la sagesse, et nos discussions avec eux sont conformes aux attentes et constructives. Je suis convaincu que nous parviendrons à conclure l'accord en 2022, comme nous l'avions prévu au départ, soit dans environ 18 mois ».