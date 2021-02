Le rachat d'ARM par NVIDIA pose un sérieux problème à Microsoft, Google et Qualcomm

Résultat de ces inquiétudes, Microsoft, Google et Qualcomm s'opposeraient au rachat et se sont rapprochés pour ce faire de différents organismes de régulation aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et en Chine.

Et pour cause, les puces Snapdragon de Qualcomm sont fabriquées d'après l'architecture ARM, alors que Microsoft et Google travailleraient, selon plusieurs indiscrétions, sur la conception de leurs propres puces ARM, comme Apple. Si ces deux dernières ne sont pas clientes directes d'ARM pour le moment, bon nombre de leurs fournisseurs et de partenaires le sont.

De leur côté, les autorités de la concurrence européenne et britannique ont déjà annoncé l'ouverture d'une enquête. Rappelons que ARM est à la base des processeurs équipant actuellement tous les smartphones et d'autres appareils. L'entreprise prenant de plus en plus de place dans l'industrie, les autorités estiment qu'il est nécessaire de s'assurer qu'une certaines neutralité soit respectée, pour éviter une situation de position dominante.