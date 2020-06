Intel perd son célèbre architecte Jim Keller

Comme le rappelle AnandTech, qui a été parmi les premiers à relayer l'information, Jim Keller est une figure prédominante dans le monde des ingénieurs informatique. Il a notamment été impliqué dans le développement des processeurs indispensables à la conduite semi-autonome des différents modèles de Tesla et s'est illustré par le passé en participant à la conception des puces A4 (utilisée par l'iPhone 4, l'iPad 1 et l'Apple TV première version) et A5 (embarquée dans les iPhone 4S, iPad 2 et iPad Mini 1, notamment) chez Apple, mais aussi à la mise au point des architectures K8 et Zen pour le compte d'AMD.

C'est donc avec un CV déjà long comme le bras que l'ingénieur arrivait chez Intel en 2018, pour tenter d'y améliorer le processus développement. De son propre aveu, Jim Keller était d'ailleurs plus un « réparateur » qu'un « visionnaire ». Sa démission pourrait compliquer l'organisation interne d'Intel pour les prochains mois et potentiellement ralentir un peu le développement de futurs processeurs.