Nous apprenons que même les structures états-uniennes sont concernées par cette remise en cause des différents plans liés à Intel Foundry. Ainsi, dans l'Ohio, il devait être question du projet « Silicon Heartland », une structure énorme (une gigafactory) afin de doper la capacité de production du groupe dans son pays natal et de s'affirmer comme un partenaire crédible aux yeux des futurs clients. Le projet devait au total coûter la bagatelle de 28 milliards de dollars !

Seulement voilà, malgré le versement de la subvention américaine en fin d'année dernière, Intel ne roule clairement pas sur l'or, et ce genre de projet pharaonique n'est plus exactement dans l'air du temps. Si les travaux ont démarré dans l'Ohio en 2022, ils progressent à un rythme que l'on va qualifier de « tranquille », et le calendrier a été passablement chamboulé. Dès mars 2024, on ne parlait plus que d'une première phase achevée à l'horizon 2027-2028.

Aujourd'hui, le décalage est encore un peu plus net. Pour faire simple, Intel ne prévoit plus qu'un achèvement de cette première phase pour 2030, avec un démarrage de la production à l'horizon 2030-2031. Pour la seconde phase, c'est évidemment encore plus en retard : la construction pourrait être terminée en 2031, pour un lancement de la production en 2032… Une éternité !

Pourquoi de tels décalages ? Pour des raisons financières bien sûr, mais pas forcément comme on pourrait s'y attendre, car un chantier qui dure, c'est aussi un chantier qui coûte beaucoup plus que prévu. Non, une autre raison pourrait être à chercher dans les prévisions de commande : rien ne dit que les clients d'Intel Foundry se bousculent au portillon. 2030, ça laisse le temps de les convaincre.