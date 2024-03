Quand Pat Gelsinger propose un "tour des usines Intel Foundry" à Elon Musk, c'est pour vendre davantage de puces, forcément

Pat Gelsinger profite ici des opportunités offertes par le Chips Act, par lequel Intel a reçu un financement de 8,5 milliards de dollars, et invite de manière on ne peut plus claire Elon Musk à découvrir les lignes de fabrication d'Intel de semi-conducteurs au travers d'une « visite personnelle ». Il rappelle au passage qu'il a le soutien du président des États-Unis, Joe Biden, et de sa secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

Impliqué dans de multiples entreprises technologiques, Elon Musk serait évidemment une « belle prise » pour Pat Gelsinger et Intel. Qu'il s'agisse de Tesla, de SpaceX ou de Grok, son intelligence artificielle, les opportunités liées à l'homme d'affaires ne manquent pas, d'autant que ce dernier se fournit actuellement chez AMD ou NVIDIA, dont les puces sont fabriquées par TSMC, l'inévitable concurrent.