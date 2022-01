Intel vs AMD : Alder Lake a-t-il creusé l'écart, comme le dit Pat Gelsinger ?

Incontestablement, l'Américain est en bien meilleure posture qu'il ne l'était il y a seulement dix-huit mois. Pour autant, si le triomphalisme de Pat Gelsinger est de bonne guerre, il ne doit pas faire oublier les défis qui attendent Intel. AMD dispose de réponses de plus en plus solides sur le marché des serveurs et, côté grand public, la sortie des Ryzen 7000 sur base de Zen 4 au deuxième semestre 2022 sera à surveiller de près.