Intel : Apple devrait réduire ses achats de processeurs mobiles de moitié et faire perdre 10 % de part de marché au fondeur

En poursuivant nos innovations révolutionnaires et en mettant la barre plus haut sur ce que les gens attendent d'une expérience informatique, nous espérons continuer à montrer que la technologie Intel est toujours la bonne pour les clients qui veulent les meilleures expériences et le plus grand choix. Cela inclut les optimisations que nous avons apportées aux processeurs Core de 11ème génération, […] ainsi qu’à nos processeurs PC de nouvelle génération, dont le nom de code est « Alder Lake » et qui seront disponibles au second semestre de cette année. Ces derniers représentent une avancée significative dans l'architecture x86 et le SoC Intel le plus évolutif en combinant des cœurs à haute performance et des cœurs à haute efficacité en un seul produit. »