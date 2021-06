Intel : la SST (Speed Select Technology) ralentirait les processeurs de 10%, mais un correctif est en préparation

Disponible sur les processeurs Intel Xeon (surtout voués aux centres de données et aux supercalculateurs), la Speed Select Technology (SST) d'Intel est une solution de gestion d'alimentation qui permet d'offrir à l'utilisateur un contrôle plus avancé du processeur, notamment pour optimiser les performances et réduire la consommation.

Dans l'immédiat, cette technologie a néanmoins un léger impact négatif sur les performances en benchmarks… soit l'inverse de l'effet escompté. Intel promet que c'est transitoire : la cause du problème est déjà identifiée et un patch est en route.