Intel publie une nouvelle feuille de route CPU et entend mener la danse à l'ère de l'IA

En présence de la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, du P.-D.G. d'ARM, Rene Haas, du P.-D.G. d'Open AI, Sam Altman, ainsi que d'autres personnalités, Intel a voulu frapper les esprits en évoquant Intel Foundry, une « une activité de fonderie de systèmes plus durable conçue pour l'ère de l'IA » ainsi qu'une nouvelle feuille de route particulièrement ambitieuse.

Ainsi, pour parvenir à (re)devenir le dauphine de TSMC d'ici 2030, Intel s'appuie sur un mantra déjà bien connu résumé en quatre caractères : 5N4Y ou five nodes in four years, soit cinq nœuds (de production) en quatre ans.