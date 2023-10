Gravure 3 nm : TSMC n'a peur de personne, surtout pas d'Intel...

« Nous ne sous-estimons aucun de nos concurrents et ne les prenons pas à la légère. Cela dit, notre évaluation interne montre que notre technologie N3P, maintenant, je le répète, la technologie N3P a démontré un PPA comparable au 18A, la technologie concurrente, mais avec un délai de commercialisation plus rapide, une meilleure maturité technologique et un bien meilleur coût.

En fait, permettez-moi de le répéter encore une fois, notre technologie de 2 nanomètres sans alimentation arrière est plus avancée que le N3P et le 18A, et sera la technologie la plus avancée lorsqu'elle sera introduite en 2025 ».