Concurrence, concurrence : Intel ambitionne de doubler TSMC sur le 2 nm

Jason Grebe a insisté sur la compartimentation des activités afin que « les données clients et les propriétés intellectuelles » soient sécurisées avant de préciser qu'un service et une assistance « de classe mondiale » sont requis pour inspirer confiance à la future clientèle. Un besoin de confidentialité qui transparaîtra d'ailleurs dans le fonctionnement d'IFS, laquelle devrait se détacher de manière de plus en plus nette du reste du groupe.

Un « nouveau modèle d'exploitation » a ainsi été évoqué pour faire d'IFS une « entité commerciale presque distincte avec son propre état des pertes et des profits ». Dès lors, pourquoi ne pas diviser Intel en une fonderie d'un côté et un labo de conception de l'autre ? David Zinsner voit « beaucoup d'avantages à combiner des activités de conception et de fabrication, d'autant qu'Intel agit en client zéro », essuyant les plâtres pour les autres clients.