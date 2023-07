Samsung serait plus efficace que TSMC sur la gravure en 3 nm... Enfin, c'est elle qui le dit !

C'est d'ailleurs sur ce second point que des nouvelles nous sont parvenues grâce à nos confrères de TechPowerUp. Des nouvelles en deux parties avec, d'abord, des précisions concernant l'efficacité de la gravure en 4 nm chez TSMC et chez Samsung. Le premier a effectivement un léger avantage avec 80 % de rendement, quand Samsung doit se contenter de 75 %.

Le 4 nm est le dernier procédé à exploiter la technologie FinFET. Avec le 3 nm, on parle d'amorcer le cycle du GAAFET, une technologie sur laquelle Samsung fonde de grands espoirs. Elle aurait d'ailleurs dans ce domaine des rendements un peu supérieurs à ceux de TSMC : 60 %, contre 55 %. Un meilleur rendement permet logiquement d'aboutir à plus de puces opérationnelles sur chaque wafer et, ce faisant, de faire baisser les coûts.

Bien sûr, ces informations sont avancées par Samsung, et il faudrait voir si, en interne, on dit la même chose chez Intel ou TSMC.