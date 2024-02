Microsoft et Intel signent un accord à 15 milliards pour la production de puces custom

Microsoft sera donc en mesure d'utiliser une technologie de gravure très perfectionnée pour la fabrication de ses futurs processeurs custom. Cela pourrait lui donner un avantage sur la concurrence, ou en tout cas lui permettre d'égaler les solutions les plus performantes proposées par ses rivaux.

Comme le souligne The Verge, Intel Foundry gagne pour sa part son premier (très) gros client en signant avec Microsoft. Cela permettra au groupe de gagner toujours un peu plus en crédibilité face à son rival taïwanais TSMC, qui détient à ce stade certaines des technologies de gravure les plus avancées et les plus efficaces sur le plan énergétique… mais aussi de nombreux gros clients, avec Apple, Qualcomm, ou encore AMD, pour ne citer qu'eux.