Intel finalisera son accord sur le 3 nm avec TSMC ce mois-ci

Si certains pourraient y voir des représailles après qu'Apple a abandonné TSMC pour équiper ses Mac de processeurs maison, toujours est-il que le géant de Santa Clara devra dépenser une somme considérable pour voler la vedette à Cupertino. Reste à voir si TSMC arrivera à satisfaire les deux Californiens. 2022 devrait être une année intéressante à suivre entre l'évolution (ainsi que la possible résolution) de la pénurie et la course au 3 nm.