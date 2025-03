Il y a quelques jours, à l'occasion de la conférence Morgan Stanley Technology, Intel a donc décidé de confirmer une fois de plus que la gamme de processeurs Panther Lake sera bien lancée avant la fin de l'année 2024, sous-entendant donc, que le nœud 18A sera fin prêt. Cela dit, il ne faut pas non plus oublier que la firme avait déjà indiqué que Panther Lake suivrait un rythme de mise en production similaire à ce qui avait été fait pour Meteor Lake et Lunar Lake.

En d'autres termes, cela veut que si production avant la fin de l'année il y a bien, il ne sera pas question d'une mise à disposition en masse. En effet, ce n'est qu'en début d'année 2025 que la production à grande échelle des nouvelles puces sera possible… preuve que le 18A ne sera pas disponible sur toutes les lignes d'Intel Foundry avant encore un petit moment. Lors de la conférence, Intel a d'ailleurs tenu à rappeler ceci :

« Nous lancerons Panther Lake au cours du second semestre de cette année. Dans le même ordre d'idées, nous avons lancé Meteor Lake au cours du second semestre 2023. Ce n'est qu'en 2024 qu'il a atteint des volumes importants. Nous avons lancé Lunar Lake au cours du second semestre de l'année dernière, et c'est cette année qu'il atteindra son volume réel. Et comme nous l'avons dit pour Panther Lake, nous l'avons lancé au second semestre de cette année, mais ce n'est pas avant l'année prochaine que le volume commencera à améliorer les marges de l'ensemble de l'entreprise ».

Il faut aussi savoir qu'avec son côté vitrine technologique, l'Intel 18A sera d'abord réservé aux puces du groupe, et donc à Panther Lake. Tout porte aujourd'hui à croire – et c'est en partie une des précisions de nos confrères de ComputerBase – que les premières puces gravées en 18A pour les clients d'Intel ne sortent pas avant 2026. Reste maintenant à voir où en sera TSMC à ce moment-là et sur quels clients Intel pourra réellement compter.