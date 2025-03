trollkien

Parce qu’il est la tête du pays le plus puissant sur le plan militaire et financier, là où en France et en Europe on vit a crédit, qu’on a une armée globalement ridicule et que notre cheval de bataille c’est d’être une terre d’asile.

On a pas fini de se faire rouler dessus par les US et tous ceux qui voudront d’essuyer les bottes sur notre tête