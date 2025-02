max6

Quand ? Intel avait largement les moyens de rester dans la course.

Et quand j’entends « si tu veux que je te protège il faut donner tes richesses » j’ai l’impression très nette de me retrouver dans un film ou la mafia propose sa « protection » de la même manière.

C’est du racket pas autre chose surtout que , avec les USA et Trump, la protection restera hypothétique d’autant plus s’ils leur ont donné accès à leurs secrets industriels.

Les USA détruirons les usines (les plans existent déjà) et les laisseront se débrouiller avec les chinois sans aucun état d’âmes.