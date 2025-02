Bien sûr, TSMC ne reste pas les bras croisés, et l'entreprise taïwanaise, numéro 1 des fonderies, rappelons-le, avance pour sa part très rapidement sur son dernier nœud de gravure, le N2, ou procédé 2 nm.

Dès le mois d'avril 2022, TSMC avait indiqué que le N2 entrerait en phase de risk production avant la fin de l'année 2024. Ces phases de test semblent s'être déroulées comme prévu, puisqu'en décembre dernier, TSMC avait indiqué atteindre un rendement de 60 % sur sa production en 2 nm. C'était bien mieux qu'escompté.

Aujourd'hui, en février 2025, nous n'en sommes pas encore tout à fait à la production de masse, cependant. Cette production à grande échelle doit se mettre en place progressivement pour atteindre 50 000 wafers par mois, voire 80 000, selon certaines sources, d'ici à la fin de l'année 2025. TSMC peut compter sur deux usines, les structures de Baoshan et de Kaohsiung.

Durant la phase de test, TSMC avait indiqué que le site de Kaohsiung visait à ce stade une production de 5 000 wafers mensuels. La nouvelle d'une production même « limitée » à 50 000 wafers telle qu'avancée par nos confrères de Wccftech marquerait déjà de remarquables progrès. Hélas, TSMC ne semble pas décidée à confirmer ces chiffres.

On le voit, les stratégies d'Intel et TSMC sont radicalement opposées et liées à leurs objectifs à court terme. TSMC préfère sans doute éviter tout triomphalisme afin de ne pas décevoir ses importants clients, tandis qu'Intel joue sa survie et cherche donc à prouver qu'elle a des atouts dans sa manche.

Il faut aussi savoir que le N2 de TSMC est très attendu par nombre d'entreprises à travers le monde, qui comptent dessus pour leurs prochains produits. Aux dernières nouvelles, la demande en puces de 2 nm serait d'ores et déjà supérieure à celle de puces en 3 nm. Alors que Samsung n'aurait qu'un rendement de 30 % sur sa technologie en 2 nm, TSMC semble plus que jamais en excellente position.