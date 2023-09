Et si TSMC devait repousser son processus de gravure 2 nm ?

En interne comme sur les publications officielles, ce processus est baptisé N2 et doit logiquement permettre à TSMC de prendre un avantage certain sur ses deux principaux concurrents en la matière, Samsung et Intel. Bien sûr, un tel procédé doit aussi autoriser des économies d'échelle – plus de puces sur un même wafer – et d'améliorer l'aspect énergétique.

Pendant de nombreuses années, TSMC s'est reposée pour ses procédés de gravure sur des transistors dits FinFET ou à ailettes (fin en anglais), mais ce n'est plus possible avec une telle finesse de gravure. Le N2 doit donc marquer le passage vers des transistors « nanosheet », ou « nanoribbon » chez Intel et « GAAFET » chez Samsung.