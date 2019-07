Retard du 10nm : le PDG d'Intel évoque des objectifs d'innovation trop élevés

© Intel

Des objectifs d'innovation trop « agressifs »

Intel promet des processeurs 7 nm en 2021

Humble, le patron du fondeur américain a admis avoir eu les yeux plus gros que le ventre pour tenter de respecter la loi de Moore.a néanmoins tenu à rassurer :Durant son panel, Bob Swan est revenu sans tabou sur ce qui a provoqué le report successif de ses processeurs en 10 nm — prévus à l'origine en 2016. À l'origine, Intel s'était fixé l'objectif de réduire la finesse de gravure de ses conducteurs tous les deux ans. Mais en passant directement du 14 nm au 10 nm, le fondeur s'est heurté à des défis insolubles.Un appétit motivé, confesse le chef d'entreprise, par laqui devenait de plus en plus rude sur ce segment. Fort de son succès sur le 14 nm, le fondeur s'est laissé pousser des ailes et a décidé de frapper plus fort en augmentant la densité de transistors dans ses processeurs de 2,7 fois contre 2 fois selon ses engagements. Des ambitions très agressives donc, ayant vocation à couper l'herbe sous le pied d'un AMD qui reprenait alors du poil de la bête sur ce marché.pour lequel Intel ne cache pas son admiration. Dans une note interne , le fondeur a concédé être impressionné par les progrès de son rival en matière de densité de gravure. Pour rappel, les processeurs Ryzen 3 récemment mis sur le marché par l'équipe rouge sont gravés en 7 nm.Faire amende honorable en dévoilant les coulisses du raté des processeurs en 10 nm n'empêche pas Intel de faire des plans sur la comète. Bob Swan a ainsi confirmé qu'à l'avenir, son entreprise se limiterait à multiplier la densité de transistors dans ses processeurstous les deux ans.Ainsi,. Une promesse qui, on l'espère, sera cette fois tenue.