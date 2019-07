La roadmap Intel suggère les "Comet Lake" pour 2020 et les "Ice Lake-S" d'ici fin 2020

© XFastest

Les puces Comet Lake et Ice Lake utiliseraient le même socket

Les CPUs « Cascade Lake-X » toujours attendus en fin d'année 2019

serait-il à court de vraies nouveautés pour la seconde moitié de cette année 2019 ? Possible. Si l'on en croit les documents fuités et relayés par le site hongkongais XFastest, les processeursd'Intel (destinés à remplacer les actuelles puces de neuvième génération du fondeur californien) n'arriveraient sur le marché qu'à compter des premier et second trimestres 2020. Plus inquiétant, cette commercialisation tardive laisse entendre que les premiers processeurs de bureau gravés en 10 nm («») ne seraient pas prévus avant le troisième trimestre 2020, au mieux.Maigre lot de consolation :indique que ces deux lignées de processeurs partageraient(la semaine dernière, un précédent rapport évoquait cependant le socket LGA 1159 pour les CPUs « Comet Lake »). Si les utilisateurs devront donc changer de carte mère pour troquer leurs processeurs de neuvième génération contre des puces « Comet Lake », il ne seront visiblement pas obligés de faire de même pour migrer, six mois plus tard, sur les premiers processeurs « Ice-Lake-S » gravés en 10 nm.Question plateforme justement, les documents en fuite nous donnent quelques détails sur. La nouvelle plateforme d'Intel permettrait entre autres aux processeurs « Comet Lake » de communiquer avec un PCH série 400 via un bus DMI 3.0. Ce dernier offrirait une bande-passante. AMD fait mieux. Avec leur plateforme « Valhalla », les rouges proposent une liaison PCI-Express 4.0 x4 entre le processeur et le chipset X570. Notons que le slot PCI-Express x16 principal de la nouvelle plateforme d'Intel restera en 3.0.En dépit des avancées d'AMD sur le marché du processeur de bureau,, en place depuis le lancement de la lignéeen 2015. Cette finesse de gravure utilisée vaille que vaille par les bleus en attendant la la généralisation du procédé 10 nm, subira toutefois und'ici au lancement des puces «». Cela devrait notamment permettre à Intel d'augmenter les fréquences de ces prochains processeurs... Qui devraient par ailleurs. D'après les rapports publiés la semaine dernière, Intel prévoiraient également de réintroduire l'sur ses Core i5 et i7.En attendant le lancement de la génération « Comet Lake », qui pourrait n'intervenir qu'en début d'année prochaine, le fondeur de Santa Clara doit toujours lancer ses processeurs» en compagnie de la plateforme HEDT « Cascade Lake », pour l'heure désignée sous le nom de code « Glacial Falls ».Conçues pour rivaliser avec les futurs processeurs Threadrippers 3XXX d'AMD (basés sur l'architecture « ROME »), les puces « Cascade Lake-X » doivent notamment afficher jusqu'à 18 cores pour un maximum de 165 Watts de TDP, rappelle TPU. Elles serontvia une mise à jour du BIOS.