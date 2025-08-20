Inutile de vous faire un rappel complet des précédents « épisodes », mais sans suivre avec précision l'actualité sur Clubic, vous avez forcément entendu parler des déboires que connaît depuis des mois la société Intel.

Fondée en 1968, l'entreprise américaine a pendant des décennies été à la pointe de la technologie tant dans la conception des puces que dans leur production. Une double position de leader qui a connu divers soubresauts au fil des ans, mais qui est aujourd'hui bien plus que contestée : TSMC est clairement le numéro un mondial de la gravure, tandis qu'AMD lance des processeurs x86 qui dépassent bien souvent ceux d'Intel.

Conséquence de son déclassement technologique, Intel subit aussi la loi des marchés en enchaînant des trimestres de pertes financières après avoir été l'un des meilleurs élèves du NASDAQ. À tel point que la capitalisation boursière de l'entreprise n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était : en quatre ans, celle-ci a été divisée trois à plus ou moins 100 milliards de dollars aujourd'hui, 40 fois moins que celle de la société NVIDIA.

Depuis des mois, plusieurs solutions ont été esquissées alors que le P.-D.G. du groupe – Pat Gelsinger – a été débarqué fin-2024 et remplacé par Lip-Bu Tan lequel ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'administration Trump.