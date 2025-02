Eh bien, voilà que de déjà complexes, les choses deviennent pour ainsi dire inextricables, alors que nos confrères de Tom's Hardware font état d'un potentiel problème majeur qui affecterait toutes les tentatives de rachat.

Il faut effectivement savoir que, concurrents depuis toujours, AMD et Intel n'en sont pas moins partenaires, parfois un peu contraints et forcés. Toujours est-il que de nombreux accords croisés de licence existent entre les deux groupes, le plus récent ayant été signé en 2009, selon nos confrères. Grâce à ces accords, les deux sociétés peuvent utiliser certains brevets de l'autre sans risquer de poursuites judiciaires.

Ces accords couvrent des brevets très variés et permettent par exemple des partages au niveau des jeux d'instructions utilisés sur les processeurs. En revanche, ces mêmes accords sont aussi très stricts, et les cadres d'utilisation sont extrêmement précis… autant que les conditions de résiliation, et c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir un souci, un gros souci même.

En effet, la fusion ou le rachat d'une des deux entreprises rendraient les accords en question caduques, et il faudrait revenir à la table des négociations pour établir de nouveaux accords. De fait, si Intel devait être rachetée, par exemple par Broadcom pour la partie CPU, il faudrait renégocier avec AMD. Bien sûr, cela reste jouable, mais AMD serait-elle intéressée ?

Intel est un concurrent sérieux pour AMD, mais à l'heure actuelle, on peut raisonnablement se dire qu'AMD s'en sort très bien. En revanche, si AMD devait affronter une société comme Broadcom regroupant ses capacités actuelles en matière d'intelligence artificielle et celles d'Intel en matière de CPU, il n'est pas dit qu'AMD s'en tire à aussi bon compte.

En revanche, on pourrait aussi imaginer qu'AMD s'appuie sur Broadcom pour contrer la domination actuelle de NVIDIA dans le secteur de l'intelligence artificielle. Les deux sociétés auraient alors un « ennemi » commun. Bref, vous l'aurez compris, le dossier Intel se complexifie chaque jour un peu, et bien malin qui pourra dire ce qu'il en sera dans six mois… trois semaines… deux jours.