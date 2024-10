Pour la firme de Cupertino, mettre la main sur Intel présenterait plusieurs avantages. Tout d'abord, cela permettrait à Apple de s'émanciper de sa dépendance envers TSMC, son fournisseur exclusif de puces. En effet, le constructeur de l'iPhone s'appuie entièrement sur le fondeur taïwanais pour produire ses Apple Silicon, les processeurs maison qui équipent ses iPhone, iPad et Mac. Or, cette situation n'est pas sans risque. TSMC fait face à une demande croissante, sur fond de tension géopolitque entre la Chine et les États-Unis et Apple doit se battre pour sécuriser ses approvisionnements.

En acquérant Intel, la firme de Tim Cook disposerait de ses propres usines de production, un atout stratégique pour garantir la disponibilité de ses produits. De plus, Intel possède une expertise précieuse dans la conception de puces. Son rachat donnerait à Apple un accès direct à un vaste portefeuille de brevets et de technologies, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un boost non négligeable alors qu'Apple lance sa nouvelle stratégie « Apple Intelligence », visant à intégrer des fonctionnalités d'IA avancées dans ses appareils.