Intel serait en pourparler pour racheter GlobalFoundries, deuxième plus gros fondeur au monde

La pénurie mondiale touchant la production et, en conséquence, l'approvisionnement de semi-conducteurs est durable. Pat Gelsinger, le P.-D.G. d'Intel, l'a par ailleurs reconnu lors du Computex 2021. La « numérisation du monde » s'accélère, et l'offre peine particulièrement à suivre et répondre à la demande, notamment dans le cas des semi-conducteurs.

De quoi susciter l'intérêt du géant américain Intel, premier fabricant mondial des semi-conducteurs en question, pour tenter d'acheter au fonds émirati Mubadala Investment Company la société qu'elle possède à 100 % : GlobalFundries. Selon des informations révélées par le Wall Street Journal, Intel serait prêt à mettre la main au porte-monnaie, puisque environ 30 milliards de dollars seraient proposés afin de conclure cette affaire.

Fondée en 2008 par AMD, GlobalFundries, qui continue de travailler avec la firme, planifiait dernièrement un investissement de 4 milliards de dollars à Singapour pour accroître sa capacité de production de semi-conducteurs, tant la demande est importante. La firme est déjà présente sur trois continents : l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.