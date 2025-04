Cette situation de début d'année qui semble clairement mettre Intel sur de biens meilleurs rails n'éloigne toutefois pas toutes les rumeurs. Au contraire, il en est une qui revient à la charge si l'on en croit des « sources proches du dossier » citées notamment par l'agence Reuters.

À côté de la scission d'Intel et de son partage entre Broadcom et TSMC, avait été évoquée l'idée d'une « simple » prise de participation par TSMC. Cette option refait donc aujourd'hui surface alors que l'on parle ni plus ni moins que d'un véritable accord provisoire entre les groupes américains et taïwanais. L'idée serait alors de placer les usines américaines d'Intel sous la direction d'une coentreprise détenue par Intel et TSMC… mais pas du tout à parts égales.

Les 20 % de TSMC déjà évoqués en février seraient toujours à l'ordre du jour sans que l'on sache très bien qui détiendrait les 80 % restants : il se pourrait même que ce soit le groupe d'Intel, ce qui permettrait de poursuivre l'œuvre de modernisation d'Intel Foundry voulue par Pat Gelsinger et confirmée par Lip-Bu Tan dès son entrée en poste. Bien sûr, rien n'est encore officiel et certains ont du mal à imaginer TSMC favoriser ainsi le retour en piste d'un concurrent aussi important qu'Intel. Pourtant, cette coentreprise pourrait lui être utile.

Par tous les moyens, y compris les plus dispendieux, TSMC cherche effectivement à se mettre à l'abri alors que le contexte international est plus que compliqué à déchiffrer. Une coentreprise l'association à Intel serait sans un moyen de contourner les barrières douanières récemment érigées par Donald Trump et son équipe. De plus, s'assurer une production de plus en plus importante aux États-Unis est un moyen de diversifier ses sites alors la question Chine/Taïwan est plus que jamais au cœur de l'actualité.

Reuters se garde bien d'affirmer quoi que ce soit, et ce, même si l'agence insiste sur la fiabilité de ses sources. Gageons que des plans de ce type trottent dans la tête de nombreux responsables des différents groupes concernés et, sans doute aussi, du gouverment américain.