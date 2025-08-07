Le président des États-Unis a une nouvelle tête de Turc aujourd'hui. Il s'agit du patron du géant de l'informatique Intel, Lip-Bu Tan.
La présidence de Donald Trump signifie aujourd'hui que l'ensemble des États-Unis doivent être remodelés selon la vision du monde du locataire de la Maison-Blanche. Et les acteurs du privé n'échappe absolument pas à ses pressions tous azimuts. On le voit encore aujourd'hui, avec le regard du président américain qui se tourne du côté d'Intel.
Donald Trump veut une démission « immédiate » de Lip-Bu Tan
Donald Trump a parlé sur son réseau social Truth Social. Et cette fois, c'est pour attaquer le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, dont il exige la démission immédiate. Il justifie cette prétention par le fait que l'homme d'affaires de 65 ans serait au centre de « graves conflits » d'intérêt.
Pour rappel, Lip-Bu Tan n'a été nommé à ce poste qu'au mois de mars dernier, après une période de flottement de plusieurs mois au sommet, son prédécesseur Pat Gelsinger ayant été limogé en décembre 2024.
Des allégations portant sur des liens avec des entreprises chinoises
Donald Trump n'a pas voulu élaborer sur les conflits d'intérêts qui suivraient le patron d'Intel. Mais cette annonce est faite le lendemain d'allégations venant du sénateur républicain Tom Cotton. Ce dernier affirme que Lip-Bu Tan contrôle de nombreuses entreprises chinoises et est actionnaire de centaines d'entreprises chinoises de la tech, dont au moins huit auraient des liens avec l'armée chinoise.
On peut noter que la société dont Lip-Bu Tan a été le PDG jusqu'en 2021, Cadence Design Systems, vient de plaider coupable quant au chef d'accusation d'exportation illicite de produits en direction de la Chine, entre 2015 et 2021.
Pour le moment, Intel n'a fait aucun commentaire sur cette offensive lancée du côté du Parti républicain. Mais les premières conséquences sont déjà palpables, puisque le dernier éclat de Donald Trump a provoqué une baisse du cours à la Bourse d'Intel.