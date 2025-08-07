Donald Trump a parlé sur son réseau social Truth Social. Et cette fois, c'est pour attaquer le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, dont il exige la démission immédiate. Il justifie cette prétention par le fait que l'homme d'affaires de 65 ans serait au centre de « graves conflits » d'intérêt.

Pour rappel, Lip-Bu Tan n'a été nommé à ce poste qu'au mois de mars dernier, après une période de flottement de plusieurs mois au sommet, son prédécesseur Pat Gelsinger ayant été limogé en décembre 2024.