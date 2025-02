« La proposition n'est pas nécessaire car Apple dispose déjà d'un programme de conformité bien établi et la proposition tente de manière inappropriée de restreindre la capacité d'Apple à gérer ses propres opérations commerciales ordinaires, son personnel et ses équipes, ainsi que ses stratégies commerciales » a par la suite expliqué Apple dans un communiqué.

Un résultat qui a déplu à une personne particulière, à savoir Donald Trump. Le président des États-Unis a en effet très mal réagi à cette nouvelle, comme le montre un message écrit en majuscule sur son réseau social Truth Social. « Apple devrait se débarrasser des règles dites DEI, et non se contenter d'y apporter des ajustements. Le DEI était un canular qui a été très mauvais pour notre pays. Le DEI n'existe plus !!! » a-t-il ainsi écrit. Sera-t-il entendu ?