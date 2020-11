Apple accusée de lobbying contre un projet de loi visant à responsabiliser les entreprises US quant au travail forcé

Une partie de ces travailleurs (dont le nombre serait en réalité bien plus important, certaines sources évoquant un million de Ouïghours et d'autres membres de minorités turco-musulmanes disparus) ont été envoyés dans des camps de détention, de « rééducation », où les violences à l'encontre de cette minorité musulmane, de plus en plus documentées par ailleurs, seraient monnaie courante. « Dans les usines éloignées de chez eux, ils vivent généralement dans des dortoirs séparés, suivent une formation organisée en mandarin et idéologique en dehors des heures de travail, sont soumis à une surveillance constante et il leur est interdit de participer aux célébrations religieuses », dénonce l'Institut. La Chine se livrerait à cette pratique depuis des années, dans le but de lutter contre la radicalisation prétendue des membres de cette minorité, persécutée.