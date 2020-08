Samsung ferme ses lignes de production en Chine à cause des tensions commerciales actuelles

Un climat commercial tendu

Cela n’aura échappé à personne : entre Washington et Pékin, ce n’est rien de moins qu’une nouvelle Guerre froide qui semble se profiler. D’un côté comme de l’autre du globe, les coups pleuvent et les accusations d’espionnage vont bon train. Mauvais pour les affaires, estime Samsung, qui devrait relocaliser la majorité de sa production au Vietnam, où il a massivement investi depuis 10 ans et qui le fait bénéficier d’une main d’œuvre moins coûteuse encore qu’en Chine.

Mais Samsung tente de faire de la fermeture de l’usine de Suzhou un non-événement détaché des tensions commerciales actuelles. Forte de plus de 6 000 ouvriers lors de son pic d’activité en 2012, l’usine de Suzhou avait progressivement perdu de sa pertinence, écrit le journal français Les Échos.

La part de marché du géant sud-coréen n’a fait que décroître depuis (au profit, notamment, de Huawei et Xiaomi), et l’usine en question n’exportait plus qu’un milliard de dollars de matériel informatique en 2018 contre plus de 4,3 milliards en 2012. Une fermeture presque logique, de ce point de vue, qui fait suite à celles de Shenzhen, Tianjin et Huizhou que Samsung a également fermé l’an passé pour des raisons similaires.