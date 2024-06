Samsung Electronics en grève : une première historique, tout n'est pas rose chez le géant coréen

Les manifestants, eux, ne sont pas convaincus par les explications de leurs dirigeants. Ils estiment que l'argument de la crise, prétexté depuis une décennie pour justifier des politiques strictes, n'est plus valable. Face au ras-le-bol des employés, Samsung Electronics a proposé une hausse des salaires de 5,1 %. Les grévistes exigent également une journée de congé supplémentaire, et une plus grande transparence sur l'attribution des bonus basés sur les performances, détaille France 24.