Samsung se met aussi à l'IA... et embauche un ancien vétéran d'Apple pour mener la barque

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, les géants technologiques se ruent un à un vers l'IA générative. Apple n'a pas échappé à ce tsunami et a réservé près de 40 minutes de sa keynote inaugurale pour la WWDC 2024 à l'intégration de l'intelligence artificielle dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Samsung semble prendre le même chemin que sa plus grande rivale dans le secteur du smartphone.