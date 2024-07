Samsung va totalement revoir son assistant Bixby

Cette annonce confirme les plans de Samsung, qui continue d'explorer les capacités de l'IA générative pour améliorer ses smartphones. L'année dernière, la firme a incorporé son intelligence artificielle Galaxy AI à ses appareils Galaxy S24. « À mesure que les consommateurs utilisent davantage de capacités d'IA, ils peuvent réellement ressentir la commodité et les avantages qu'elles apportent. Je suis convaincu que Galaxy AI et l'IA mobile sont des motivations et des moteurs puissants pour l'achat de nouveaux produits », a argumenté TM Roh.