Samsung l'annonce, Galaxy AI ne restera pas gratuit très longtemps...

Une annonce à bas bruit intéressante, puisqu'il s'agit de la première fois que la fin de la gratuité du produit est évoquée. Samsung n'a pas expliqué ce qui allait être proposé à partir de 2026, mais on peut imaginer, à partir de ce qui existe déjà, quel tournant pourrait prendre la firme sud-coréenne.

En effet, les autres grandes IA génératives comme ChatGPT sont à la fois disponibles gratuitement, mais aussi avec un abonnement qui permet de bénéficier d'une version plus efficace. Samsung veut-il lui aussi d'abord habituer les utilisateurs à Galaxy AI, et une fois le consommateur bien ferré, offrir une version gratuite et une version payante ? On devrait en apprendre plus dans quelques mois !