Galaxy AI bientôt disponible pour les versions précédant le Samsung Galaxy S24

Vous avez regardé avec envie le lancement de Galaxy AI, mais avez acheté votre smartphone Samsung il y a un an et demi, quand le Galaxy S22 était rayonné partout, et ne voulez pas changer de téléphone tout de suite ? Pas de problème ! Car Samsung va, selon une information d'Android Central, qui s'appuie sur le message d'un responsable du géant posté sur le forum communautaire de la marque, déployer plus largement l'IA.

Galaxy AI va ainsi être prochainement mis à disposition sur l'ensemble de la gamme Galaxy S22 (S22, S22 Plus et S22 Ultra), ainsi que sur les smartphones pliables Galaxy Z Fold 4 et Z Flip, et sur les tablettes Tab S8 et Tab S8 Ultra. La version de Galaxy AI qui leur sera proposée sera la même qui est actuellement accessible sur le téléphone Galaxy S23 FE, soit la version amputée de la fonction Instant Slow-Mo, fonctionnalité qui permet d'ajouter un effet ralenti à des vidéos instantanément.