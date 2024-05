L'IA enfin utile sur mobile ? Samsung va l'utiliser pour booster l'autonomie de ses smartphones

La source ne peut pas dire quand sera déployée une telle fonctionnalité. On peut aisément imaginer que celle-ci soit d'abord réservée aux nouveaux produits haut de gamme de Samsung. Cela nous renverrait alors au début d'année 2025, correspondant à la sortie de la gamme Galaxy S25. Battery AI pourrait ensuite être poussée sur les autres smartphones compatibles avec Galaxy AI.

La capacité des batteries des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ne devrait pas beaucoup bouger par rapport à celle de leurs prédécesseurs. Par contre, ils devraient bénéficier d'une puce plus efficace énergétiquement, le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm ou l'Exynos 2500 maison selon le modèle et le pays d'achat. Gravés en 3 nm, ces SoC sont un autre espoir de voir l'autonomie croître.