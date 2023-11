Ray tracing et super sampling dans les puces 3D des prochains smartphones Samsung ?

Nous savions bien que Samsung souhaitait faire de ses smartphones de réelles petites consoles. En effet, plus tôt dans l'année, la firme sud-coréenne avait annoncé fièrement sa collaboration avec AMD pour fabriquer leurs puces. Désormais, Samsung veut développer ses solutions en interne et introduire la prise en charge du ray tracing et du super sampling dans ses futurs processeurs Exynos qui équipent ses Samsung Galaxy. Une avancée attendue pour 2025, qui signifie que le futur Galaxy S24 n'en profitera pas encore.