Le Galaxy S24 Plus se dévoile dans ce rendu détaillé du futur flagship de Samsung

Bel écran, performances au top, autonomie plus que correcte et design agréablement remodelé : le S23+ a tout d’un séducteur. On aurait toutefois aimé que Samsung ne se contente pas de copier-coller la caméra dorsale du S22 + pour concevoir celle du S23 +. Non pas parce que les images sont mauvaises, loin de là, puisque le résultat est de bonne tenue.

Pour son smartphone flagship, cela fait un peu flag-cheap (oui, on fait des jeux de mots de daron et on l’assume) surtout quand on voit l’équipement du S23 Ultra. D’autant plus que le prix, lui, a été revu à la hausse : 1219 euros pour le modèle 8/256 Go et 1339 euros en version 8/512 Go.

Ces prix sont d’autant plus irritants que le constructeur fait toujours l’impasse sur le bloc d’alimentation, désormais optionnel.