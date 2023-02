Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro : en puissance pure, il y a une grosse différence !

Le site CompareDial a publié des scores Geekbench 5 pour le Galaxy S23 Ultra (scores que nous n’avons pas été en mesure de retrouver). Selon nos confrères, le flagship de Samsung marquait 1 480 points en test mono-cœur et 4 584 points en test multicœurs. Ce sont des résultats effectivement inférieurs à ceux des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Ces smartphones ont actuellement des moyennes de respectivement 1 874 et 1 872 en mono-cœur, de 5 385 et 5 367 points en multicœurs.