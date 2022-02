Samsung Galaxy S22 Ultra : Exynos VS Snapdragon, quelle version du smartphone est la plus puissante ?

Il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de différences entre les versions du smartphone , même si les résultats peuvent varier en conditions réelles et que l'autonomie peut différer, sans parler des dernières optimisations opérées.

Les deux puces sont basées sur une architecture similaire. Elles sont gravées dans une finesse de 4 nm et le CPU octo-core est composé d'un cœur Cortex X2, de trois cœurs Cortex A710 et de quatre cœurs 4 x Cortex A510.

Les différences les plus conséquentes pourraient provenir du GPU. Samsung a conçu celui de l'Exynos 2200 en partenariat avec AMD et il repose sur le fameux RDNA 2. Mais il se murmure que l'Exynos 2200 va être bridé au niveau de ce GPU, qui devait à l'origine être plus performant que celui du Snapdragon 8 Gen 1, afin d'éviter la chauffe et d'améliorer l'autonomie.