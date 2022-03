Accusés de manipulations, les smartphones Samsung ne sont plus les bienvenus sur Geekbench

Une manipulation, estime l’éditeur de Geekbench, qui a pris la décision ce week-end de retirer toutes les références de smartphones Galaxy utilisant le GOS. Et d’après la politique de la maison, une fois qu’un smartphone est retiré du classement, il n’y rentrera plus. Par conséquent, même si la mise à jour promise par Samsung pour arrondir les angles corrige effectivement le souci, les Galaxy S22 et leurs prédécesseurs de ces dernières années resteront sur le banc de touche.