Samsung bride les performances de ses S22, et on connaît le responsable

Évidemment alerté par les découvertes des internautes, Samsung a pris contact avec GaryeonHan et lui a fait parvenir le communiqué suivant :

« Nous continuons d'écouter nos clients et à leur offrir plus d'options pour leur fournir des performances optimales. Les Galaxy S22 disposent d'une application préinstallée baptisée GOS (Game Optimization Service), qui optimise les performances du CPU et du GPU pour éviter la surchauffe durant de longues sessions de jeu. Pour répondre aux besoins de plusieurs clients, nous prévoyons de déployer une mise à jour qui permet de prioriser la performance dans le menu Game Booster, dès que possible. Nous resterons attentifs aux opinions de nos clients, et œuvrons pour leur satisfaction et leur sécurité ».

Une mise à jour permettra donc bientôt d'outrepasser les limites du service d'optimisation des jeux afin de récupérer des performances décentes dans les jeux et applications concernées par ce processus d'optimisation.