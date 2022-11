Ray tracing, Wi-Fi 7 et support des gros capteurs photo : le prochain Snapdragon va envoyer sévère

Le nouveau SoC est toujours gravé en 4 nm, directement par TSMC cette fois. Nous retrouvons une classique configuration CPU Kryo et GPU Adreno. Le CPU conserve 8 cœurs, mais dans une configuration légèrement différente qu’autrefois : le cœur Prime Arm Cortex-X2 cède sa place au cœur Arm Cortex-X3, plus performant et cadencé à 3,2 GHz. En outre, ce cœur est désormais épaulé par 4 cœurs Performance et 3 cœurs Efficacité, non spécifiés, mais qui atteignent respectivement 2,8 et 2 GHz. Une configuration en 1+4+3 plutôt qu’en 1+3+4, donc. Selon Qualcomm, le processeur Kryo améliore les performances jusqu'à 35 % tandis que la nouvelle micro-architecture permet une efficacité énergétique jusqu'à 40 % supérieure.