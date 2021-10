Le Galaxy S22 profitera bien du ray tracing grâce au travail d'AMD sur l'Exynos 2200

Comme le rappelle WCCFTech, de récentes rumeurs laissent entendre qu'AMD et Samsung auraient pour projet de ne pas limiter le ray tracing au haut de gamme du constructeur coréen. Il serait notamment question de développer une autre puce qui pourrait cette fois être utilisée sur les smartphone Galaxy A, plus abordables.

On notera par ailleurs que NVIDIA a pour sa part adopté une stratégie différente quant au ray tracing sur mobile. Pour l'instant, la firme au caméléon semble surtout miser sur une utilisation de ce mode de rendu sur son service de cloud gaming GeForce Now . Une approche dématérialisée qui va à l'opposé de la tactique de Samsung et AMD… qui consiste très matériellement à ajouter le support du ray tracing sur une puce ARM.