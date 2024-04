L'IA de Google, Gemini Nano, fera son apparition sur les prochains Samsung Galaxy S25

L'annonce est d'autant plus intéressante que Gemini Nano est capable de tourner en local, sans nécessité de connexion avec internet, pour générer du contenu. Or l'IA pouvant tourner sans connexion au cloud est une option aussi explorée par le plus grand concurrent de Samsung, à savoir Apple, et qui devrait être rendue disponible dès la sortie d'iOS 18. On peut donc s'attendre à une émulation dans le domaine entre les deux mastodontes.

On peut par ailleurs noter que les deux grands noms du smartphone ont chacun initié des discussions avec Google pour obtenir l'arrivée de Gemini sur leurs appareils. Google serait-il en train de se replacer au centre du jeu de l'intelligence artificielle, alors qu'il semblait avoir été distancié par son concurrent Microsoft en 2023 ?