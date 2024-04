Apple proposera une IA fonctionnant sans connexion avec internet avec iOS 18

iOS 18 est teasé depuis quelque temps comme peut-être la plus grosse mise à jour de l'histoire de l'iPhone. Et pour cause, elle sera la première à embarquer une IA mise au monde par Apple. Une intelligence artificielle sur laquelle on en apprend un peu plus aujourd'hui, grâce au journaliste Mark Gurman.

Dans sa newsletter Power On, celui qui travaille pour Bloomberg a ainsi expliqué que : « alors que le monde entier attend la grande présentation de l'IA d'Apple le 10 juin, il semble que la première vague de fonctionnalités fonctionnera entièrement sur l'appareil. »